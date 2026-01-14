Dopo l’annuncio dell’arrivo di Fabio Paratici, che dal 4 febbraio entrerà nel club come nuovo direttore sportivo, resta una questione aperte in cassa Fiorentina: il futuro di Roberto Goretti. La linea ufficiale della società Fiorentina però è chiara a riguardo: Goretti resterà ds fino all’arrivo di Paratici a Firenze e continuerà poi a far parte dell’organigramma sportivo, lavorando anche con il nuovo dirigente. Eventuali chiarimenti sui ruoli verranno comunicati più avanti.
VN – Con l'arrivo di Paratici come direttore sportivo, che ruolo avrà Goretti?
VN – Con l’arrivo di Paratici come direttore sportivo, che ruolo avrà Goretti?
Con l'arrivo di Paratici alla Fiorentina quale sarà sul futuro di Goretti? Il club prende tempo in attesa delle scelte definitive
Per ora, quindi, la situazione è ancora aperta. Goretti comunque con l'arrivo di Paraticic diventerà un suo collaboratore stretto e lavorare assieme al nuovo ds per costruire una nuova Fiorentina
