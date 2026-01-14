Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Con l’arrivo di Paratici come direttore sportivo, che ruolo avrà Goretti?

esclusive

VN – Con l’arrivo di Paratici come direttore sportivo, che ruolo avrà Goretti?

Copertina Paratici e Goretti
Con l'arrivo di Paratici alla Fiorentina quale sarà sul futuro di Goretti? Il club prende tempo in attesa delle scelte definitive
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Fabio Paratici, che dal 4 febbraio entrerà nel club come nuovo direttore sportivo, resta una questione aperte in cassa Fiorentina: il futuro di Roberto Goretti. La linea ufficiale della società Fiorentina però è chiara a riguardo: Goretti resterà ds fino all’arrivo di Paratici a Firenze e continuerà poi a far parte dell’organigramma sportivo, lavorando anche con il nuovo dirigente. Eventuali chiarimenti sui ruoli verranno comunicati più avanti.

Per ora, quindi, la situazione è ancora aperta. Goretti comunque con l'arrivo di Paraticic diventerà un suo collaboratore stretto e lavorare assieme al nuovo ds per costruire una nuova Fiorentina

Leggi anche
Dalla Premier a Firenze: Top e Flop, tra Salah e Richards. Harrison e Solomon?
VN – De Rossi in pressing su Baldanzi. E la Fiorentina va su Maldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA