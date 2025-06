VN – Brekalo e Nzola, dove andate? Intanto si muove qualcosa per l’esterno croato

Una delle situazioni più complicate da gestire per il duo Pradè-Goretti in questa calda estate sarà quella riguardante la voce delle uscite. Tanti, infatti, i giocatori attualmente in rosa ma che non faranno parte del prossimo progetto tecnico viola. Molti di questi sono di rientro dai vari prestiti e tra loro ci sono sia Josip Brekalo che M'Bala Nzola. Al momento per entrambi la situazione appare non semplice, anche se siamo appena nella seconda metà di giugno.