VN – Badelj club manager? Sì, ma Milan è al bivio: le opzioni e l’alternativa

Si parla da giorni di un possibile ritorno a Firenze di Milan Badelj , centrocampista croato che ha recentemente dato il suo addio al Genoa, nelle vesti di club manager , una figura indicata da Stefano Pioli per completare l'organigramma della sua Fiorentina che sta prendendo forma in attesa dell'ufficialità. A qualche giorno dall'uscita delle primissime indiscrezioni, la pista trova ulteriori conferme alle verifiche di Violanews, ma rimangono da fare delle precisazioni.

Bivio

Badelj, a 35 anni, non è ancora certo di smettere di giocare: si trova sostanzialmente davanti ad un bivio, con in mano una proposta dalla sua Croazia per continuare un altro paio di stagioni e solo dopo chiudere la propria carriera. Dipende in buona sintesi da lui: se sentirà concluso il suo percorso, accetterà di buon grado di lavorare ancora con Pioli in un ambiente che entrambi conoscono benissimo. Altrimenti, la Fiorentina dovrà andare su un nome alternativo, con una possibilità che è rappresentata da Alberto Di Chiara, anche lui molto vicino e gradito dal tecnico emiliano. In ogni caso, si tratterà di un nome legato alla piazza.