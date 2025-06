Guerini a VN: “Vi spiego cosa fa il club manager. Poteva evitare il caos Palladino”

Il nome di Stefano Pioli sembra il prescelto della Fiorentina per la prossima panchina, anche se adesso la questione Nazionale si è messa di mezzo. Tra le garanzie, l'ex tecnico del Milan, avrebbe chiesto a Commisso quello di inserire un club manager in dirigenza. Per questo la redazione di ViolaNews è andata a disturbare Vincenzo Guerini, che occupò proprio questo ruolo nella Fiorentina di Mihajlovic e di Montella.