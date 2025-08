Mattia Viti e l'intervista esclusiva concessa a Violanews: dagli idoli difensivi agli avversari eccezionali affrontati in Francia

Un'altra parte dell' intervista esclusiva a Mattia Viti , realizzata per Violanews dal nostro Giovanni Zecchi, nel ritiro inglese della Fiorentina . Il neo difensore vila ha ripercorso anche le tappe che lo hanno portato a giocare all'estero: " Andare al Nizza mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista ".

Te ne penti o rifaresti quella scelta?

"Assolutamente no, rifarei ogni scelta. Certo, ho avuto delle difficoltà, perché non conoscevo ancora bene le lingue, ma vivere da solo ti mette alla prova sotto tutti gli aspetti. Io stavo a Firenze, in 20 minuti ero a Empoli. Quindi cambiare mi ha fatto davvero bene".