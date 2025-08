Viti a VN: “A Nizza ho sofferto, ora sono maturo. Dzeko e De Gea li prendevo alla play!”

"Con tanta voglia e più consapevolezza. Sì, sono retrocesso e so benissimo cosa significa. Ho mille motivazioni e non vedo l’ora di iniziare"

Una parte dell' intervista esclusiva a Mattia Viti , realizzata per Violanews dal nostro Giovanni Zecchi, nel ritiro inglese della Fiorentina:

"Se guardiamo alle altre nazioni, tanti giocatori viaggiano e si spostano in diversi paesi. Noi italiani lo facciamo molto meno. Io lo consiglio a tutti: andare al Nizza mi ha fatto crescere sotto ogni punto di vista".

Te ne penti o rifaresti quella scelta?

"Assolutamente no, rifarei ogni scelta. Certo, ho avuto delle difficoltà, perché non conoscevo ancora bene le lingue, ma vivere da solo ti mette alla prova sotto tutti gli aspetti. Io stavo a Firenze, in 20 minuti ero a Empoli. Quindi cambiare mi ha fatto davvero bene".