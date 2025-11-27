Vanoli conosce il greco: la fine della carriera, il principio europeo in viola

Perché Vanoli conosce il greco, inteso come campionato? L'ultima esperienza da calciatore e la prima in campo europeo da allenatore viola

Paolo Poggianti Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 12:38)

Io ho avuto la fortuna di poter sapere cosa è il campionato greco.

In molti si saranno chiesti, noi compresi, a che cosa si riferisse Paolo Vanoli con queste parole in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro l'AEK Atene. Per rispondere bisogna tornare indietro di oltre venti anni. Vanoli vive gli ultimi scampoli di un'ottima carriera, trascorsa perlopiù in Serie A. Dopo essersi svincolato dalla Fiorentina nel 2002, a seguito del fallimento, è ripartito a Bologna e poi vissuto l'affascinante esperienza scozzese coi Glasgow Rangers. Non l'ultima e neppure la più particolare avventura all'estero.

Alpha e Omega — A gennaio 2005 il ritorno in Italia con il Vicenza, in Serie B. Trascorrono solo sei mesi e Vanoli viene girato in prestito proprio in Grecia, dove indossa la maglia dell'Akratitos, nel campionato ellenico. La squadra della piccola città di Ano Liosia, nell'Attica. È qui, nella prima parte della stagione 2005/2006, che saggia il calcio greco. A dire la verità poco più che una comparsata con 4 presenze (332') nella Alpha Ethniki (l'attuale Super League ndr) e 1 (75') nella coppa Nazionale. Si tratta - di fatto - della sua ultima esperienza tra i professionisti. E tra l'altro lo stesso si può dire anche della compagine ellenica che conclude all'ultimo posto, retrocedendo. Addirittura la stagione seguente arriverà il fallimento e la relega in quarta divisione. Torniamo a Vanoli: a gennaio 2006 rientra a Vicenza (senza rimettere piede in campo). Conclude infine la carriera tra i dilettanti con il Castelnuovo Sandrà, a luglio 2007.

Dalle ceneri — Dalla Grecia alla Grecia, dall'Alpha all'Omega, principio e fine dell'alfabeto greco. In vista di un nuovo inizio europeo alla guida della Fiorentina. E stasera il tecnico gigliato vuol ripartire da lì, da quei rudimenti di greco che ha avuto modo di "studiare". Per far sì che possa non essere "lingua morta", ma un classico da tradurre nel presente. Un'applicazione concreta per i suoi giocatori, nella partita di stasera:

L'AEK Atene mi è piaciuto molto dalle sedute video. Mettono sei uomini ad attaccare la linea difensiva. Hanno giocatori di gamba sugli esterni e sono a tre punti dalla prima in campionato. La tifoseria è calda. Hanno la migliore difesa del campionato a parimerito. Sono passati tanti giocatori dal nostro campionato.