Vanoli come Geppetto, Fiorentina come la favola di Pinocchio

La favola triste di una Fiorentina divorata come Pinocchio dalla balena veronese
Lorenzo Mazzanti

Geppetto il mister fiorentino

Alla ricerca disperata di quel suo gigliato burattino

Divorato, insieme a Kean e De Gea, dalla balena veronese

Proprio quando le speranze di uscirne vivo si erano riaccese

Parisi la barchetta che non aveva ceduto

Fagioli il grillo parlante che non è stato creduto

Sohm e Ranieri il gatto e la volpe

Mandragora e Dodo non eseneti da colpe

Gudmundsson il lucignolo sulla cattiva strada

Comuzzo una fatina ben poco leggiadra

Non è colpa del mangiafuoco Pongracic se Geppetto è nella balena

Ma ora in qualche modo va interrotta questa pena

Far ritorno a riva è sempre più dura

Con il passare dei giorni aumenta anche la paura

A chi prova a nasconderla il naso si allunga

Svoltare così che a questa storia triste un lieto fine si aggiunga

