Geppetto il mister fiorentino
esclusive
Vanoli come Geppetto, Fiorentina come la favola di Pinocchio
Alla ricerca disperata di quel suo gigliato burattino
Divorato, insieme a Kean e De Gea, dalla balena veronese
Proprio quando le speranze di uscirne vivo si erano riaccese
Parisi la barchetta che non aveva ceduto
Fagioli il grillo parlante che non è stato creduto
Sohm e Ranieri il gatto e la volpe
Mandragora e Dodo non eseneti da colpe
Gudmundsson il lucignolo sulla cattiva strada
Comuzzo una fatina ben poco leggiadra
Non è colpa del mangiafuoco Pongracic se Geppetto è nella balena
Ma ora in qualche modo va interrotta questa pena
Far ritorno a riva è sempre più dura
Con il passare dei giorni aumenta anche la paura
A chi prova a nasconderla il naso si allunga
Svoltare così che a questa storia triste un lieto fine si aggiunga
