Under 15: Croci brilla sotto gli occhi di Galloppa, doppietta in Nazionale

Proprio Castagnoli è l’unico nome viola che Battisti ha scelto di schierare dal 1’, poi sostituito all’intervallo (primo cambio della partita) da Bernamonte. Al 60’, sul 3-1 per gli azzurri, è subentrato Croci (che già conosciamo bene per i molteplici goal in campionato) e la goleada dei padroni di casa è continuata. Non intimorito dalla presenza di Daniele Galloppa, allenatore della Primavera in tribuna, è stato autore di una splendida doppietta: prima il goal di destro al volo, poi il secondo di testa due minuti dopo.