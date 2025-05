Un rinnovo e mille contraddizioni

Il rinnovo di Palladino arrivato mercoledì scorso ha stupito un po' tutti. Non solo perché è arrivato a stagione in corso e all'insaputa di tutti, ma anche per i dubbi che, almeno una parte della piazza, ha più o meno sempre nutrito per questo allenatore. Nonostante questo, la scelta del club è stata presa con forza e la fiducia nei confronti di Palladino è stata rinnovata nero su bianco. Da quel mercoledì ad oggi sono passati sei giorni e viene da chiedersi come si sia passati da un attestato di fiducia incondizionata a dichiarazioni (non le prime stagionali) in cui si mette sul banco degli imputati in maniera per nulla velata il lavoro dell'allenatore.