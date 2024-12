Tutti i giocatori della Fiorentina in una sola pagina

Da qualche mese, con la nuova alberatura del sito divisa in tantissime sezioni ben distinte, abbiamo aggiunto anche la pagina dei calciatori della Fiorentina in rosa attualmente. Per ogni calciatore trovate una presentazione, la carriera, il suo palmares, i dati anagrafici e l'eventuale presenza sui social. Questo è l'esempio per David De Gea. Non è tutto perché a fondo pagina trovate anche i voti di Gazzetta validi per il fantacalcio le statistiche della stagione e le nostre notizie sul giocatore in questione. Insomma una sorta piccolo vademecum per conoscere a fondo i nostri calciatori.