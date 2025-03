Totem Gosens: il vero valore delle parole di un “pontefice”

Il vero potere è il servizio

Mettiamo da parte i dati che Gosens registra in campo (4 gol e 7 assist in 32 partite), che di per sé sono strepitosi per un esterno sinistro della Fiorentina. L'ex Atalanta, dall'alto del suo passato in Champions League, mette in primo piano l'aiuto, dato e richiesto. Il vero potere è il Servizio, ha detto Papa Francesco, ma ancora una volta, giuriamo, non è la beatificazione di un calciatore il nostro obiettivo. Semmai il servizio inteso come assist vincente, come i due messi a segno nella gara di andata contro il Panathinaikos.