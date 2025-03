Gosens, gol e assist al top: per trovare di meglio in viola serve scomodare Vargas

Juan Manuel Vargas, "El Loco"

Arrivato alla Fiorentina dal Catania, trascorre in maglia viola le stagioni dal 2008 al 2012 e dal 2013 al 2015 con una parentesi in prestito al Genoa. Ma alla Fiorentina la sua miglior stagione è stata la 2009-2010. Per lui esordio in Champions League contro lo Slavia Praga e in campionato contro la Juventus. Ma è quando il tecnico Cesare Prandelli lo sposta in posizione avanzata che la musica cambia. Da questo momento Vargas può sfruttare la sua velocità e il suo tiro che gli permetteranno di arrivare a quota 6 gol e 10 assist in tutte le competizioni fino... ad oggi, ma di quell'anno. 8 marzo 2010, mentre il 9 avrebbe poi segnato al Bayern nella vittoria purtroppo inutile negli ottavi di finale di ritorno di Champions, per chiudere a 8 segnature e 10 passaggi vincenti totali. Dunque sia a Manuel Vargas che a Robin Gosens il cambio di modulo ha fatto più che bene. E aggiungiamo a questa sorta di confronto che Vargas giocava con un terzino alle spalle, mentre Gosens ha fatto il terzino lui stesso quando non il quinto. Un po' come Cuadrado, 7 gol e 6 assist a questo punto della stagione 2013/14, ma da vera e propria ala destra e praticamente mai sulla linea dei difensori. Adesso la Fiorentina gioca col 3-5-2 e Gosens quinto: a quanti gol e assist può arrivare?