T’immagini se fossero arrivati tutti a metà luglio?

Adli, Bove, Cataldi, Gosens. Quattro giocatori arrivati con la rivoluzione estiva viola, quattro giocatori che oggi sono pedine fondamentali dello scacchiere tattico di Raffaele Palladino. I primi tre sono diventati il motore che in mezzo al campo guida la nuova Fiorentina, il tedesco ha sacrificato volentieri parte della sua propulsione offensiva per mettersi brillantemente al servizio dei compagni. Giocatori totalmente diversi, ma con una cosa in comune: sono tutti arrivati nelle ultimissime ore di mercato. E da qui parte il nostro gigantesco What if.