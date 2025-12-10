SONDAGGIO – La Conference è diventata una zavorra per la Fiorentina?

La Fiorentina sta vivendo una stagione sportivamente drammatica. I viola sono ultimi in campionato, dove ancora i viola sono alla ricerca della prima vittoria. In tutto questo c'è il giovedì sera, con l'impegno europeo della Conference League. Un cammino che sembrava essere in discesa, dopo le prime due vittorie, ma che si è complicato dopo le sconfitte contro Mainz e AEK. Noi vi proponiamo il nostro sondaggio. La Conference League è diventata una zavorra per la Fiorentina? Oppure potrebbe essere l'occasione per acquisire fiducia?.