Come sta la Dinamo Kiev? Tra sconfitte deludenti ed un tecnico ad interim

La Dinamo Kiev arriva al Franchi dopo una serie di risultati deludenti. Come stanno gli ucraini?

Niccolò Meoni Redattore 10 dicembre - 18:15

Fiorentina-Dinamo Kiev è una sfida fra due squadre che hanno estremo bisogno dei 3 punti, sia per la loro classifica europea, ma anche per il momento che vivono. Quando si parla del club ucraini non si può non tener conto della drammatica situazione che tutto il paese vive dal 2022. Il calcio è ovviamente influenzato dai temi sociali, e la capacità di costruire rose competitive è notevolmente diminuita. Fatta questa doverosa premessa, la Dinamo Kiev sta andando incontro ad una stagione complicatissima. Insomma al Franchi andrà in scena un confronto delicato.

La delusione — In campionato la Dinamo Kiev occupa la sesta piazza, una posizione che non si confà alla gloriosa storia del club. Non perforza bisogna tornare agli antichi fasti degli anni 80 e 90, quando la Dinamo era una potenza della vecchia URSS che sfornava fenomeni, sotto la guida di Lobanosvky. La scorsa stagione a Kiev si era conquistato il diciassettesimo titolo nazionale, e le aspettative erano ben diverse. L'inizio è stato subito da dimenticare, con l'eliminazione dai play-off di Champions (Pafos) ed Europa League (Macabi Tel-Aviv). La squadra è stata indebolita dalla pesante cessione del bomber Vanat, passato al Girona per 15 milioni. E così nelle ultime 7 partite la Dinamo ha rimediato 5 sconfitte e 2 vittorie. Risultati che hanno portato la società ad esonerare l'allenatore.

Rosa e tecnico — Sulla panchina siedeva una leggenda del club, l'ex portiere Shovkovskyi. Dopo la carriera in campo (record all-time di presenze per la Dinamo, superando l'ex Pallone D'Oro Blochin) era diventato tecnico della squadra nel 2023, salvo poi venire esonerato poche settimane fa, per i cattivi risultati. Attualmente in panchina siede Igor Kostyuk, allenatore ad interim. In Conference il cammino recita una vittoria e tre sconfitte, gli ucraini non possono più sbagliare se vogliono rientrare almeno nei play-off. Il miglior giocatore della squadra è Shaparenko, perno anche della Nazionale. Mancherà Brazhko, altro mediano e pezzo cruciale della squadra. Da segnalare la presenza in squadra di Andriy Yarmolenko (acciaccato ma disponibile). L'esterno è l'unico superstite della Dinamo che nel 2015 affrontò la Fiorentina ai quarti d'Europa League, venendo eliminata dopo un ko rimediato al Franchi, con le reti di Mario Gomez e Vargas.