Solomon e quel qualcosa in più: quanto era mancato e perché è giusto riscattarlo

Solomon, futuro a Firenze? La decisione dipenderà anche dalla sua volontà

Ora possiamo dirlo: quanto è mancato Solomon! Nella serata che ha sancito l'uscita dalla Conference League della Fiorentina, nonostante la vittoria con il Crystal Palace per 2-1, abbiamo capito quanto l'attaccante israeliano sia uno dei giocatori più forti della rosa viola e quanto la Fiorentina, nelle settimane in cui è dovuto stare ai box, ne abbia sentito la mancanza. Adesso il recupero dall'infortunio sembra passato e già da Lecce potrà dare quel pizzico di spensieratezza in più per chiudere in bellezza quella che per la Fiorentina è stata una stagione disastrosa.

Qualcosa di diverso — C'è poco da dire: ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri. E' un calciatore che ti fa la differenza. Salta l'uomo creando superiorità numerica: anche i giocatori del Crystal Palace, abituati a intensità differenti, lo hanno accusato e non poco. Purtroppo per lui, e per noi, è un calciatore che nella sua carriera ha vissuto spesso di questi problemini fisici, che sicuramente gli hanno tarpato le ali. Ma si è rivelato un giocatore troppo importante e la Fiorentina dovrebbe ponderare bene prima di lasciarlo andare.

Costi e futuro — Solomon è arrivato dal Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che ritorni in Inghilterra a fine stagione, ma ovviamente niente è ancora stato deciso. E ovviamente, molto dipenderà anche dalla sua volontà. Senza coppe non da considerare automatico che anche lui decida di rimanere a Firenze.