Sandrelli: “Fiorentina-Juve, la coreografia sintesi storica di un sentimento”

Quella coreografia in curva ha scosso la sensibilità dei benpensanti, forse ha turbato l’animo dei perbenisti. Potrà perfino essere oggetto di una sanzione, non è di certo il migliore esempio di ironia, ma si tratta dell’esatta sintesi storica di un sentimento. Qualcuno sostiene che potrebbe costituire una palese violazione nel giorno della condanna di ogni forma di discriminazione. La legge vieta ogni discriminazione diretta o indiretta basata su genere, razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, adesione a associazioni sindacali. Non ci sembra che la Juventus rientri in alcuna di queste categorie. È una società, o per meglio dire ne è il logo che meglio e più di tutto dal 1 novembre 1897 ha raffigurato nel calcio italiano qualità, risultati e potere insieme ma spesso più il potere del resto. In 128 anni ha vinto 36 scudetti (sarebbero stati 37 con quello revocato per Calciopoli e la conseguente retrocessione) come dire uno ogni 3 anni e mezzo. Ha vinto prima del Fascismo, durante il Fascismo e nel dopoguerra. Nove scudetti di seguito addirittura sotto la presidenza di Andrea Agnelli, presidenza peraltro interrottasi traumaticamente.