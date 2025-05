Saldi in Premier: le migliori occasioni dalle 3 retrocesse, occhi sui bomber

Il calciomercato è il regno delle occasioni, specialmente quando si va a pescare nelle piccole squadre, anche quelle retrocesse. Lo sa bene la Fiorentina, che nel 2012 acquistò del Villarreal appena sceso in Segunda, Borja Valero, e Gonzalo Rodriguez. Quest'anno la lotta salvezza in Premier League è stata scialba, con le 3 retrocesse già decise ufficialmente con diverse giornate in anticipo. Il Southampton di Martin e Juric ha fatto registrare diversi numeri negativi, con attualmente solo 11 punti conquistati. Neppure l'Ipswich dell'ambizioso McKenna ed il Leicester hanno brillato, specialmente nel girone di ritorno. Qui vi proponiamo una serie di giocatori appetibili sul mercato, soprattutto dopo la retrocessione. Chissà che non diventino occasioni anche per i viola