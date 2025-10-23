FORTINI 7 - Le gambe non tremano alla prima dall'inizio con la maglia viola in uno stadio caldissimo. Anzi, gioca con una bella dose di sana sfacciataggine che lo tiene in continua proiezione offensiva. Manca qualcosa? L'assist al bacio per lo 0 a 2. Una serata che si ricoderà.
Terminata la sfida dll'Allianz Stadion, i nostri voti ai protagonisti
MARÌ 5,5 - Gioca con discreta personalità, ma ha la brutta tendenza ad addormentarsi in alcuni frangenti in maniera quasi inspiegabile. Il Rapid non ne approfitta mai, ma serve più attenzione.
