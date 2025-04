Pongracic ha messo la… Quarta! E se quei 15 milioni si rivelassero un jackpot?

Adatto in ogni occasione

Dunque, movimento e intraprendenza: sono queste (e non solo) le caratteristiche di Pongracic che la Fiorentina deve sfruttare, a prescindere dall’avversario e da come Palladino vuole interpretare le partite. I cambi ci sono stati e adesso sembra che la Fiorentina abbia un’idea più chiara di quello che è e di quello che può essere. In questa stagione spesso la squadra si è trovata ad abbassarsi e a costruire barricate per poi provare a ripartire in contropiede. In questo modo però sono i difensori a dover dare l’input al gioco, e guardando quanto fatto da Pongracic contro l’Atalanta potrebbe essere proprio lui il giocatore ideale che raccorda difesa e centrocampo. Per rimanere nel paragone proprio come Martinez Quarta nell’ultimo periodo. E se invece la Fiorentina volesse fare la partita? Domanda lecita, vista la qualità della rosa e la sinergia che i giocatori stanno iniziando a trovare in campo. Beh, anche in questo caso il croato avrebbe l’occasione di sfruttare gli spazi assumendosi la responsabilità di aggredire e diventare pericoloso anche in fase offensiva. Un modo di giocare, quest’ultimo, che sicuramente piace ai più. Pongracic vuole ripagare la fiducia datagli, come lui stesso ha affermato, l’augurio è che a fine stagione i tifosi della Fiorentina abbiano 15 milioni di motivi per essere fieri di lui.