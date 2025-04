Pongracic come Mertens: quando la resa rispetta l’attesa, ma prende un’altra via

Opera di convincimento

Pongracic, difensore centrale più costoso della storia della Fiorentina, arrivato per 15 milioni dal Lecce e strappato all'ultimo ai francesi del Rennes, è stato dichiaratamente preso per fare il centrale nella difesa a tre di Palladino, pur non avendo mai interpretato quello schieramento in carriera. Dopo un inizio horror si è infortunato e la squadra si è disimpegnata alla grande con la difesa a quattro in autunno, ma poi le cose sono cambiate, Bove ha sofferto del suo maledetto malore e si sono resi necessari nuovi accorgimenti. Con l'arrivo dal Monza di Pablo Marì, la difesa a tre è tornata viabile, e senza più Martinez Quarta, tornato al River Plate, Palladino si è reso conto che il croato poteva essere un terzo di destra ideale. Qualche prova che sulle prime ha fatto un po' storcere il naso allo stesso Pongracic, ma l'esperimento ha funzionato abbastanza in fretta grazie anche all'insistenza dell'allenatore e ai colloqui tra i due. E siamo arrivati alla gara di ritorno contro il Celje, in cui il numero 5 ha fatto un assist perfetto per l'1-0 di Mandragora distinguendosi per le doti di impostazione oltre che per quelle che già conoscevamo in fase difensiva. Questi i suoi dati, raccolti da Sofascore.