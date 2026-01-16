Alle ore 13 tutti gli occhi viola saranno puntati su Nyon, in Svizzera. Nella sede UEFA andrà in scena il sorteggio dei playoff di Conference League, un passaggio chiave della stagione europea che coinvolgerà le squadre classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto della fase campionato. Le prime otto hanno già staccato il pass per gli ottavi, mentre le altre sedici dovranno affrontare lo spareggio a eliminazione diretta.
altri campionati
Playoff Conference, Omonia Nicosia: ancora l’ex Jovetic sul percorso viola?
Il meccanismo del sorteggio è ormai rodato. Le squadre vengono divise in teste di serie e non teste di serie in base alla posizione finale: le formazioni classificate dal 9° al 16° posto sono teste di serie, quelle dal 17° al 24° non lo sono. Gli incroci sono obbligati: 9ª-10ª contro 23ª-24ª, 11ª-12ª contro 21ª-22ª, 13ª-14ª contro 19ª-20ª e, infine, 15ª-16ª contro 17ª-18ª. È proprio in quest’ultimo slot che rientra la Fiorentina, arrivata quindicesima, che dunque affronterà una tra Jagiellonia Bialystok e Omonia Nicosia. L’andata si giocherà in trasferta il 19 febbraio, il ritorno al Franchi il 26. Il 27 febbraio un ulteriore sorteggio definirà poi l’avversaria degli ottavi e la posizione nel tabellone.
Qualche info sull'Omonia—
Affascinante è sicuramente il profilo dell’Omonia Nicosia. Parliamo di una delle grandi storiche del calcio cipriota, fondata nel 1948 in un contesto politico turbolento che ha segnato profondamente l’identità del club. Seconda solo all’APOEL per titoli nazionali, l’Omonia è stata proclamata miglior squadra cipriota del XX secolo, con un palmarès che include 21 campionati, 16 coppe nazionali e 17 supercoppe, oltre a cinque storici “double”.
Oggi l’Omonia è di nuovo protagonista. In campionato guida la classifica con 39 punti in 17 partite, davanti al Pafos, e in Conference League ha chiuso al 18° posto con otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Anche qui i numeri parlano di equilibrio: cinque gol fatti, quattro subiti, una struttura compatta e una buona organizzazione difensiva. Il valore della rosa è inferiore rispetto a quello del Jagiellonia, circa 17 milioni, ma l’esperienza non manca. Spiccano Willy Semedo, ala sinistra da 15 gol stagionali, attualmente alle prese con il recupero da un infortunio muscolare, Ryan Mmaee come riferimento centrale e soprattutto Stevan Jovetić, volto noto a Firenze, che con la maglia verde ha già messo insieme otto reti e che ha già affrontato e battuto i viola in Conference nella famigerata finale di Atene 2024, con l'Olympiacos. In panchina siede Henning Berg, tecnico norvegese esperto, che come il collega polacco predilige il 4-2-3-1.
|
© RIPRODUZIONE RISERVATA