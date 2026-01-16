Playoff Conference, Omonia Nicosia: ancora l’ex Jovetic sul percorso viola?

Omonia Nicosia, alla scoperta di uno dei club della tradizione calcistica cipriota

Matteo Torniai Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 12:19)

Alle ore 13 tutti gli occhi viola saranno puntati su Nyon, in Svizzera. Nella sede UEFA andrà in scena il sorteggio dei playoff di Conference League, un passaggio chiave della stagione europea che coinvolgerà le squadre classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto della fase campionato. Le prime otto hanno già staccato il pass per gli ottavi, mentre le altre sedici dovranno affrontare lo spareggio a eliminazione diretta.

Il meccanismo del sorteggio è ormai rodato. Le squadre vengono divise in teste di serie e non teste di serie in base alla posizione finale: le formazioni classificate dal 9° al 16° posto sono teste di serie, quelle dal 17° al 24° non lo sono. Gli incroci sono obbligati: 9ª-10ª contro 23ª-24ª, 11ª-12ª contro 21ª-22ª, 13ª-14ª contro 19ª-20ª e, infine, 15ª-16ª contro 17ª-18ª. È proprio in quest’ultimo slot che rientra la Fiorentina, arrivata quindicesima, che dunque affronterà una tra Jagiellonia Bialystok e Omonia Nicosia. L’andata si giocherà in trasferta il 19 febbraio, il ritorno al Franchi il 26. Il 27 febbraio un ulteriore sorteggio definirà poi l’avversaria degli ottavi e la posizione nel tabellone.

Qualche info sull'Omonia — Affascinante è sicuramente il profilo dell’Omonia Nicosia. Parliamo di una delle grandi storiche del calcio cipriota, fondata nel 1948 in un contesto politico turbolento che ha segnato profondamente l’identità del club. Seconda solo all’APOEL per titoli nazionali, l’Omonia è stata proclamata miglior squadra cipriota del XX secolo, con un palmarès che include 21 campionati, 16 coppe nazionali e 17 supercoppe, oltre a cinque storici “double”.