Il commento in rima

Pisa-Fiorentina diventa l’Iliade, ma gli eroi sono gli altri

Il commento in rima di Pisa-Fiorentina come se fosse l'Iliade
Lorenzo Mazzanti

Pisa-Fiorentina come Atene contro Sparta

Nzola e compagni per i viola sono forbici nella carta

Taglienti fino al punto che De Gea non può far nulla

Il Var una mamma che ai violacei culla

Gudmundsson il nostro cavallo di Troia

Fazzini l'Achille assetato di gloria

Kean un Ulisse nel poema sbagliato

Il fuorigioco una maga Circe che lo ha intrappolato

Come Patroclo Dodo è uscito sconfitto dalla battaglia

Mandragora e Caviglia sono tarme per la maglia

Gosens un uccellino dall'ala spezzata

Pongracic come Elena dalla condotta sciagurata

Una guerra che come sempre non ha vinto nessuno

I piolacei in ramadan di vittorie fan digiuno

Eroi di gran tenacia dalla lama spuntata

Spaventati dai pisani e costretti alla ritirata

