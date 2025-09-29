Pisa-Fiorentina come Atene contro Sparta
Pisa-Fiorentina diventa l’Iliade, ma gli eroi sono gli altri
Nzola e compagni per i viola sono forbici nella carta
Taglienti fino al punto che De Gea non può far nulla
Il Var una mamma che ai violacei culla
Gudmundsson il nostro cavallo di Troia
Fazzini l'Achille assetato di gloria
Kean un Ulisse nel poema sbagliato
Il fuorigioco una maga Circe che lo ha intrappolato
Come Patroclo Dodo è uscito sconfitto dalla battaglia
Mandragora e Caviglia sono tarme per la maglia
Gosens un uccellino dall'ala spezzata
Pongracic come Elena dalla condotta sciagurata
Una guerra che come sempre non ha vinto nessuno
I piolacei in ramadan di vittorie fan digiuno
Eroi di gran tenacia dalla lama spuntata
Spaventati dai pisani e costretti alla ritirata
