Per convincere Kean, per scuotere gli animi: il rush finale viola vale il futuro

Dopo il passaggio del turno in Conference League contro il Celje che ha consentito alla Fiorentina di trovare nell'uovo di Pasqua la semifinale contro il Betis Siviglia I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE , i viola si trovano ora davanti a sé otto (speriamo nove, in caso di approdo all'ultimo atto della Conference) partite cruciali per capire i progetti e le ambizioni gigliate. Match nei quali la Fiorentina, infatti, non solo si gioca l'accesso in Europa, o una coppa che è sfuggita proprio al fotofinish nelle passate stagioni, ma anche la possibilità di mettere le radici per il nuovo corso iniziato con la rivoluzione di questa estate.

Kean o non Kean?

A cominciare da quella che è al momento la miglior sorpresa di questa stagione viola: Moise Kean. Come risaputo, sull'attaccante gigliato "pende" una clausola di 52 milioni, valida nelle prime settimane di luglio, per la quale, in caso di offerta congrua, Moise sarebbe libero di accasarsi altrove. Motivo di angoscia questo per i tifosi viola, che finalmente, dopo anni, avevano visto materializzarsi il sogno di ritrovare un bomber degno di questo nome. Stando alle ultime indiscrezioni LEGGI QUI, comunque, Moise potrebbe anche pensare ad un futuro sempre in riva all'Arno, ma le condizioni, va da sé, potrebbero essere le seguenti: una qualificazione in Europa da parte dei viola (meglio se in Europa o Champions League), un adeguamento dell'ingaggio, ed un progetto che veda in Kean una pedina inamovibile dell'attacco gigliato. Per quanto concerne l'ultima opzione, non ci sarebbero particolari problemi, con il classe 2000 che di fatto già da ora risulta pezzo pregiato del reparto offensivo viola (il quale necessiterebbe per la verità di un suo vice, onde evitare lo spauracchio di rimanere impreparato in caso di problemi fisici o noie varie), mentre, per le prime due ipotesi, gli scenari rimangono aperti. Se non è dato sapersi al momento l'obiettivo che raggiungeranno i viola al termine di questa stagione, sicuramente, invece, l'adeguamento dell'ingaggio sarà un tema caldo delle prossime settimane, considerando anche le reti a raffica, l'atteggiamento da vero e proprio trascinatore in campo, e l'ottimo rapporto con la città del giocatore.