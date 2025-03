Parisi a VN: “Fagioli, che mentalità. Biraghi ci viene spesso a trovare”

Conosci bene Nicolò Fagioli, ci giocavi in Nazionale Under 21. Come lo hai ritrovato?

"Più maturo, sicuramente. È arrivato qui con una mentalità completamente diversa rispetto al passato. Ha voglia di mettersi in mostra e ha grandi qualità. È un giocatore importante, che ha giocato nella Juventus con obiettivi diversi, e portare quella mentalità alla Fiorentina ci ha aiutato tantissimo. Sono davvero felice di averlo come compagno qui a Firenze".

"Albert è un giocatore importante. Anche a Genova ha avuto problemi fisici. Gli infortuni fanno parte della carriera di un giocatore. Non è ancora al 100%, ma con allenamenti e sacrificio potrà tornare al massimo. Sono felice di averlo in squadra, ci darà una grossa mano. Tutti sappiamo quanto sia forte".

"Kean aveva bisogno di fiducia e di un mister che credesse in lui. Moise è fortissimo. Poi abitiamo vicini e spesso facciamo colazione insieme, parlando di musica. Lo considero un grandissimo ragazzo e sono davvero felice per quello che sta facendo. Oltre ai gol, che sono tanti, sta offrendo grandi prestazioni".

Nella rivoluzione di gennaio è andato via anche Cristiano Biraghi. Hai perso un capitano, un compagno e un amico. Come hai vissuto il suo addio?

"L'addio di un compagno si fa sempre sentire. Con lui mi sento spesso, anche ora che è a Torino. Abbiamo lo stesso procuratore e ho legato molto con lui. Ci confrontavamo spesso in campo e ci rispettavamo, avendo lo stesso ruolo. Poi, lui è in prestito… chissà, magari tornerà l'anno prossimo. Comunque viene a trovarci spesso per vedere come stiamo. Per me è davvero un grande amico."