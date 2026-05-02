Pagnini a VN: “Rocchi accusato ingiustamente. È sembrata una rivalsa di qualcuno”

In questi giorni è scoppiato un vero e proprio caos sugli arbitri e l'ex arbitro, Gianluca Rocchi, ormai anche ex designatore arbitrale, visto che dopo tutte le accuse ricevute è stato costretto ad autosospendersi. Per avere maggior chiarezza su quanto accaduto, e cosa potrebbe scaturire tutto questo, abbiamo parlato con il nostro esperto di arbitri, Simone Pagnini, che ci ha dato alcune delucidazioni riguardo l'argomento.