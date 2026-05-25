Occasioni retrocessione Serie A: miniera di esterni tra Pisa, Verona e Cremonese

Come ogni anno, le squadre retrocesse in Serie B innescano ogni estate il cosiddetto "mercato delle occasioni". Quest'anno, con l'ultima giornata andata in scena ieri sera, le tre squadre a salutare il massimo campionato italiano sono Pisa, Verona e Cremonese. Nelle ultime sessioni, club come Sassuolo, Salernitana e Frosinone hanno animato questo segmento, offrendo a società più ambiziose di acquistare giovani talenti ed esperti a costi ampiamente ridotti rispetto al loro reale valore. Andiamo ad analizzare nel dettaglio cosa potrebbe far comodo alla Fiorentina in vista della prossima stagione, considerando che ci sarà una grande rivoluzione dopo aver vissuto un'annata così deludente.