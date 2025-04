Muller e il mancato rinnovo col Bayern: come giocherebbe nella Fiorentina

Come già detto, dopo oltre 17 anni di matrimonio, il futuro di Thomas Muller sarà lontano dal club bavarese. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato. Per l'attaccante tedesco si era anche parlato di possibile ritiro, ma le sue intenzioni sarebbero quelle di giocare ancora per almeno un altro anno. La cosa sicura è che Muller, arrivati a questo punto, a giugno se ne andrà, e non rimarrà a giocare in Baviera . Situazione che ha sorpreso un po' tutti, perché queste erano le sue parole ad inizio settembre 2024: "Futuro? Vedremo cosa succederà. Solo il corpo invecchia, io lotto contro questo, ma non è una questione di me o della durata dell’accordo. Cerco di mostrare all’allenatore che sono un’opzione per l’undici titolare, però per difendere Kompany, devo dire che abbiamo tante buone opzioni in attacco (ride ndr)".

Come potrebbe giocare nella Fiorentina

Nella Fiorentina un profilo come il suo potrebbe sicuramente fare molto comodo, soprattutto se dovesse rimanere in panchina Raffaele Palladino. Thomas Muller è un attaccante molto duttile, capace di giocare sia da prima che da seconda punta, ma con caratteristiche tecnico-tattiche che gli permettono di trovarsi a meraviglia anche sulla trequarti e sulle ali (sebbene alla fine della carriera questa sia un'opzione non più preferibile). Insomma, un vero e proprio tuttofare in attacco, un sottopunta sia nel 352 sia nel 4231. E soprattutto un giocatore dal grandissimo carisma. La sua esperienza potrebbe fare molto comodo al club viola, soprattutto nel caso in cui dovesse essere rimanere anche Moise Kean. Avere un giocatore come Muller pronto ad entrare, insomma, non sarebbe cosa da poco. Arriverebbe a Firenze un calciatore che nella sua carriera ha realizzato, in 745 presenze con il Bayern Monaco, 248 gol e 274 assist e, con la nazionale tedesca, in 131 presenze, 45 reti. Numeri da capogiro, soprattutto se si pensa al fatto che non è un giocatore che ha giocato principalmente come prima punta nella sua lunga carriera, fatta anche di tantissimi trofei di ogni tipo. Firenze sogna, dopo essersi goduta Ribery e non avendo potuto apprezzare, causa infortuni, Mario Gomez. Come si dice, non c'è due senza tre. Muller alla Fiorentina potrebbe succedere veramente, la decisione non è lontana.