Sarà il giovane Milos Milanovic, 32 anni, serbo, a dirigere la gara odierna di Conference League contro la Dinamo Kiev. Arbitro piuttosto giovane, internazionale da poco, rispetta il trend dei paesi esteri in cui si passa alle gare europee senza troppa esperienza rispetto a quel che accade da noi.
esclusive
Milanovic, arbitro di scuola serba: altro che all’inglese. La scheda
Essendo serbo, ha una visione un po’ diversa della gestione dei falli. In Serbia il calcio è più fisico, per cui la tendenza è quella di far giocare. Le sua attività arbitrale in Europa è prevalentemente legata ad Europa League, Conference League e Youth League.
Abbiamo detto: fischietto giovane, modesto, adeguato a questo tipo di gare. Non sempre lineare nella gestione della gara, visto anche la sua giovane età, non è granché empatico con i calciatori. Anche a livello di dialogo, non è molto propenso. A livello disciplinare media europea 3,5 cartelli a partita. Si ricorda come in Europa si punisca più l’atteggiamento antisportivo che il fallo per cui è opportuno fare attenzione alle proteste e alle perdite di tempo.
