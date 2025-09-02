Mercato chiuso? Da Zouma alla scommessa Tomiyasu: le migliori occasioni a zero

Il gong delle 20:00 del 1° settembre ha sancito la fine ufficiale del calciomercato estivo. Una sessione intensa, che ha visto la Fiorentina muoversi con decisione, tra acquisti, cessioni e trattative sfumate. Eppure, qualcosa sembra potrebbe essere rimasto incompiuto. Il reparto difensivo, in particolare, necessita probabilmente di un rinforzo con caratteristiche ben precise: velocità, tecnica e capacità di costruire dal basso, caratteristiche che, nelle prime uscite stagionali, sono mancate ai due "braccetti" (chiedo scusa a mister Ranieri) della difesa di Pioli. Forse legato all'uscita di Pablo Marì o meno, la Fiorentina sa bene di poter attingere dal mercato dei parametri zero. Victor Lindelof è stato, in questi ultimi giorni di mercato, l'obiettivo per la difesa, poi sfumato proprio nelle ultime 48 ore. Il difensore centrale è dunque una necessità? Forse. Non considerando il possibile lavoro di Pioli con i difensori a sua disposizione, abbiamo scelto di insinuarci nel mercato delle "grandi occasioni" per capire se esiste una reale possibilità di dare in mano a Pioli un difensore (anche un centrale puro) esperto e dotato delle caratteristiche necessarie.