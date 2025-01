Marì, Bondo, Bianco, Colpani e Palladino: Monza-Fiorentina resetta la stagione

Monza-Fiorentina, una partita non banale per molti. Tra ex, obiettivi di mercato e destini incrociati, si prospetta una partita interessante

Tommaso Ormini 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 18:02)

Sarà lunedì sera Monza-Fiorentina, il "Monday Night" che chiuderà la prima giornata del girone di ritorno. Una partita tutt'altro che banale, sia per gli interpreti in campo, sia per il momento delicato delle due squadre. I brianzoli arrivano alla sfida con la Fiorentina in una situazione drammatica: ultimo posto in classifica e cinque sconfitte consecutive nelle ultime giornate. Il cambio di allenatore, da Nesta a Bocchetti, non ha prodotto i risultati sperati, anzi. Anche il momento viola non è dei migliori, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite di campionato.