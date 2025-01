Lucchesi a VN: “A gennaio operazioni mirate. Vi dico che farei con Kayode”

Qualunque tifoso viola, probabilmente, avrebbe firmato ad agosto per vedere una Fiorentina quinta in classifica a tre punti (e con una gara in meno) dal quarto posto per il cenone di San Silvestro. Oggi i viola vivono una classifica meravigliosa e, con il mercato alle porte, cvogliono continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. E fra campo e mercato, abbiamo chiesto in esclusiva che cosa possiamo aspettarci dalla Fiorentina nel corso dei prossimi mesi all'ex dg viola Fabrizio Lucchesi.