VN – Fiorentina-Folorunsho, c’è l’intesa. Si lavora col Napoli su formula e cifre

Le due società si riaggiorneranno per chiudere il discorso, presumibilmente dopo Fiorentina-Napoli, match in programma sabato alle 18, anche se tutti hanno necessità di procedere quanto prima. Ormai il giocatore è fuori dai piani di Antonio Conte (non è stato neppure convocato per la sfida contro il Venezia) e attende solo il via libera al trasferimento in Toscana. La società partenopea vorrebbe un prestito con obbligo, mentre la Fiorentina spinge per il diritto di riscatto. C'è comunque la volontà da entrambe le parti di chiudere l'operazione.