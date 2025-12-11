“Lo stadio ci sta penalizzando”: il Franchi è un alibi o solo un disagio?

Per Commisso il Franchi sta penalizzando la Fiorentina, ma con Palladino la situazione era esattamente la stessa. "Gli alibi sono finiti": parole di Vanoli e Ranieri. Ma quello dello stadio cos'è se non, appunto, un alibi?

Stefano Niccoli Redattore 11 dicembre - 12:00

Un segnale da parte della Fiorentina intesa come società è arrivato. Tardi, ma è arrivato. Il presidente Rocco Commisso, costretto negli Stati Uniti per motivi di salute, ha parlato a trecentosessanta gradi nell’intervista rilasciata a La Nazione e che trovate divisa in pillole su Violanews.com.

Tanti gli argomenti trattati e non poteva essere altrimenti. L’Artemio Franchi, sul quale la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha illustrato il cronoprogramma dei lavori, è stato uno di questi. “Purtroppo la situazione dello stadio ci sta penalizzando, è indubbio. I tempi si stanno allungando e giocare con metà dei nostri tifosi è un danno per tutti” ha detto il numero uno viola.

Sul fatto che l’impianto di Campo di Marte non sia, al momento, un bello spettacolo non c’è ombra di dubbio. Così com’è pacifico che non aiuti giocare senza tanti supporter. Vero, verissimo. Ma la situazione di questa, fin qui tremenda, stagione sportiva è esattamente la stessa di quella scorsa. Almeno a livello ambientale. Cioè quando la Fiorentina del “figlio” Raffaele Palladino è riuscita a conquistare 65 punti e il sesto posto in campionato. Sono tanti i tifosi, se non tutti, a sottolineare quest’aspetto. Commisso, cioè colui che manda avanti la baracca, la pensa diversamente. Forse con lo stadio al massimo della capienza Palladino avrebbe centrato la qualificazione in Champions League?

“Basta alibi, ci vuole coraggio” ha detto Paolo Vanoli dopo la sconfitta contro il Sassuolo. “Siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo. Basta alibi” ha ribadito Luca Ranieri alla vigilia della gara di Conference League contro la Dinamo Kiev. Se, però, è proprio Rocco Commisso a fornirli (gli alibi, per lo meno questo dello stadio), allora si torna al punto di partenza. Perché è inutile girarci attorno: parlare oggi dello stadio, alla luce di quanto avvenuto nella scorsa stagione, non giova alla ricerca della soluzione. Lo stadio, sicuramente, è un disagio, ma non deve diventare un tema sportivo (ossia un alibi). Perché sappiamo che si può fare (molto) bene anche con le gru in Fiesole.