La Roma sorpassa, Bologna a +5 e Milan a -1: l’autunno d’oro è un lontano ricordo

Domenica 8 dicembre la Fiorentina batteva (a fatica) al Franchi il Cagliari di Davide Nicola grazie ad un gol di Danilo Cataldi ed otteneva così l'ottava vittoria consecutiva. Un filotto importante e praticamente fondamentale per il campionato gigliato, interrotto una settimana dopo dalla sconfitta contro l'ex Vincenzo Italiano a Bologna. Proprio quella serie di risultati positivi ha permesso fin qui alla truppa gigliata di giocarsi in campionato le proprie chances per l'Europa, considerando il rendimento spesso deludente nelle altre fasi della stagione. Grazie a quei tre punti ottenuti contro i rossoblù sardi, i viola erano volati al terzo posto della graduatoria, a parimerito con Inter e Lazio. Un'altra vita.

A far riflettere guardando la classifica di quel turno (il quindicesimo) di Serie A è sicuramente il vantaggio che la Fiorentina di Raffaele Palladino aveva guadagnato su dirette concorrenti per un posto europeo come appunto Bologna, ma soprattutto Milan e Roma, due formazioni che ad inizio stagione avevano deluso profondamente. I viola potevano vantare un +9 su Milan e Bologna, addirittura un +15 sulla Roma. Incredibile: adesso, dopo il turno odierno, questi vantaggi sono stati disintegrati. Con la vittoria in casa dell'Hellas - dove capitan Ranieri e compagni due settimane fa hanno miseramente fallito - il Bologna è andato a 5 punti dalla Fiorentina, mentre il Milan ormai è lì, ad una sola lunghezza. E la Roma trascinata da un grandissimo della panchina come Claudio Ranieri ha completato la sua rimonta questa sera, vincendo in casa dell'Empoli e sorpassando una Viola sempre più in crisi d'identità e di risultati.