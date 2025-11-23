“La Brova dei fatti” torna lunedì prossimo

Molti dei nostri lettori staranno aspettando il canonico video post gara di campionato di Bernardo Brovarone, ma il nostro è a letto fermato da una brutta influenza per cui non può esternare il suo pensiero dopo il pareggio dei viola contro la Juventus. La sua seguitissima rubrica video tornerà quindi lunedì prossimo dopo la partita contro l'Atalanta di Palladino
