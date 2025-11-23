Viola News
Fiorentina-Juventus, il Prof Vanoli risolleva una classe disastrata

Il commento in rima a Fiorentina-Juventus
Lorenzo Mazzanti

Prof Vanoli è arrivato in una classe disastrata

Ma dopo qualche settimana sembra averla già risollevata

Anche quella prof rivale da tanto tempo ne è rimasta stupita

Mandragora e Kean son quelli che più l'han colpita

Studenti modello trascinati sulla cattiva strada

Da compagni altezzosi che più che a studiare pensavano a vestirsi Prada

Dodo e Fagioli quel vizio non l'hanno ancora perso

Piccoli sempre in disparte è ancora troppo introverso

Fortini e Ranieri tra i pochi a essersi sempre impegnati

De Gea confermatosi come sempre tra i più preparati

Mari l' unico della classe a far ancora confusione

Pongracic ha sorpreso tutti con una gran bella interrogazione

Anche Parisi si è dimostrato preparato su più di un argomento

Sohm invece al sei ci è arrivato a stento

In tanti solo ora han capito il rischio concreto di esser bocciati

Inutili le precedenti prediche di genitori già da tempo preoccupati

Solo con la schiettezza di prof Vanoli hanno iniziato a studiare

Ancora però troppo poco per potersi rasserenare

