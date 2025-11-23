Prof Vanoli è arrivato in una classe disastrata
Fiorentina-Juventus, il Prof Vanoli risolleva una classe disastrata
Ma dopo qualche settimana sembra averla già risollevata
Anche quella prof rivale da tanto tempo ne è rimasta stupita
Mandragora e Kean son quelli che più l'han colpita
Studenti modello trascinati sulla cattiva strada
Da compagni altezzosi che più che a studiare pensavano a vestirsi Prada
Dodo e Fagioli quel vizio non l'hanno ancora perso
Piccoli sempre in disparte è ancora troppo introverso
Fortini e Ranieri tra i pochi a essersi sempre impegnati
De Gea confermatosi come sempre tra i più preparati
Mari l' unico della classe a far ancora confusione
Pongracic ha sorpreso tutti con una gran bella interrogazione
Anche Parisi si è dimostrato preparato su più di un argomento
Sohm invece al sei ci è arrivato a stento
In tanti solo ora han capito il rischio concreto di esser bocciati
Inutili le precedenti prediche di genitori già da tempo preoccupati
Solo con la schiettezza di prof Vanoli hanno iniziato a studiare
Ancora però troppo poco per potersi rasserenare
