Krstovic+Kean? Ha senso solo con l’Europa. E lui è l’unico che può regalarcela

Si tratta di un giocatore che gioca tanto per la squadra (4 assist, l'ultimo decisivo col Torino) e lavora un sacco di palloni, ma che come ogni bomber che si rispetti ha il gol nella testa in ogni momento e appena vede uno spiraglio calcia verso la porta da qualsiasi posizione. E' primo per tiri a partita, non a caso. Dicevamo, un arnese del genere costa tra i 20 e i 30 milioni e sarebbe quasi un sacrilegio fargli fare la riserva, anche se Kean è più forte. Se non fosse possibile far coesistere i due per ragioni tecniche, o lo si prende come erede del numero 20, la cui partenza, lo sappiamo, è da tenere tra le possibilità per via della clausola, o gli si chiede di... darci una mano e regalarci l'Europa coi suoi gol prima di raggiungerci.