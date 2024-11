Kean-Verona: exploit al Franchi, l’ultimo pre-digiuno e la serataccia col Var

Che rapporto con i gialloblù

L'ultimo gol di Moise con la maglia bianconera in Serie A, prima di approdare alla Fiorentina, è proprio contro il Verona, il 2 aprile del 2023, due stagioni fa, decidendo la partita per 1-0 (ricordiamo che la scorsa stagione Kean non ha siglato neanche un gol in Serie A con la Juventus). Ma il "rapporto" e gli episodi con il Verona non finiscono qui. Andando avanti di qualche mese, precisamente a ottobre 2023, Moise realizza due gol con il Verona, tolti entrambi dall'arbitro con il Var. Giornata sfortunata per l'attaccante, che avrebbe sicuramente vinto l'MVP del match (finito 1-0). L'arbitro decise di annullare il secondo gol sottolineando il fuorigioco di Kean. I replay automatizzati della "moviola in campo" infallibili, hanno riscontrato come il terminale offensivo della Juventus fosse effettivamente aldilà dell'ultimo difendente del Verona al momento dell'assist, ma letteralmente per i tacchetti. Un offside millimetrico che gettò nello sconforto l'attaccante. Un rapporto tutt'altro che banale, ma d'altronde un ex è un ex!