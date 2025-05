Kean, quanto pesa la “felicità”? Alla Fiorentina rimane un solo argomento

L'anno dei Mondiali e il prolungamento di Palladino

Si tratta di un ragazzo ancora giovane, 25 anni: quello che passerà - sicuramente - sarà un treno importante, ma non l'ultimo. L'approssimarsi dei Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico è l'unico macro-fattore che gioca a favore della Fiorentina. Senza coppe europee, presupponendo una buona condizione fisica e salute e anche la permanenza di Palladino, probabile visto il prolungamento ma non certo inscalfibile, la stagione 2025/26 lo vedrà sforare quota 20 reti in campionato e quindi prenotare in maniera pressoché automatica un posto nella rosa del ct Spalletti. Il tecnico di Certaldo, uno di quelli che come Sarri sogna di sedersi un giorno sulla panchina viola, può giocare un ruolo importantissimo in questa vicenda e far capire a Kean che serve un'altra super stagione per battere la concorrenza di Retegui e del redivivo Scamacca, che ha un conto in sospeso con la fortuna e che presto tornerà in pista. Certo, ammesso e non concesso che l'Italia, dopo 12 anni dall'ultima volta, riesca finalmente a qualificarsi alla fase finale...