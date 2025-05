Kean e De Gea, aiutate la Fiorentina a tenervi: gol e parate valgono più della finale

E' curioso notare come le armi migliori della Fiorentina per mettersi nelle condizioni di schierare ancora Kean e De Gea nella prossima stagione siano... Kean e De Gea stessi. Una sorta di "aiutati che Dio t'aiuta" declinato in salsa calciomercato, perché sono proprio l'attaccante e il portiere che, con le loro prodezze, possono avvicinare la squadra viola ad un traguardo vitale per la continuità del progetto.

Non stiamo dicendo che in caso di eliminazione entrambi se ne andranno, anzi: solo che vincere il doppio confronto sarebbe utile anche su questo fronte. Del resto non c'è nessuna certezza, perché entrambi sono a tutti gli effetti giocatori della Fiorentina e se vorranno rimanere, Europa o non Europa, lo faranno. Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni e c'è da scommettere che qualcuno sarà pronto ad attivarla, ma l'ultima parola spetterà a lui; De Gea ha un'opzione di rinnovo annuale esercitabile dalla società gigliata, che ha già comunicato allo spagnolo la propria volontà di avvalersene, ma che chiaramente vuole avere anche in mano la consapevolezza della felicità e del pieno coinvolgimento dell'ex Manchester United.