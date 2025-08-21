Dzeko-Kean-Piccoli e i gol in campionato 24/25: nessuno in A si presenta meglio

Con Piccoli, il nuovo attacco della Fiorentina mette timore, soprattutto sotto il punto di vista del biglietto da visita generato con le reti della scorsa stagione

Tommaso Ormini 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 10:39)

La Fiorentina si siede al banco delle più grandi, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo. Roberto Piccoli sarà nei prossimi giorni ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina (QUI LA NOTIZIA). 25 milioni più bonus, il classe 2001 entra a gamba tesa tra gli acquisti più onerosi della storia viola. La lotta al primo posto è con Nico Gonzalez, pagato sui 27 milioni all'epoca, quindi tutto dipenderà dai bonus. Si unirà ad Edin Dzeko e Moise Kean, in un attacco tutto sotto la gestione del procuratore Alessandro Lucci. Guardando i numeri della scorsa stagione, Piccoli ha raggiunto quota 10 gol in Serie A, per la prima volta in doppia cifra nel massimo campionato. La stagione di Moise Kean neanche c'è bisogno di ricordarla, per lui i gol in Serie A sono stati ben 19, sotto solo al capocannoniere Mateo Retegui. Infine Edin Dzeko, che con la maglia del Fenerbahce ha collezionato ben 14 gol nella Super Lig turca.

Solo l'Inter al livello dei viola — Sommando i tre attaccanti della Fiorentina, arriviamo a ben 43 gol nei campionati. Un bel bottino, ma chi può aver fatto meglio? Considerando le migliori squadre della scorsa stagione, solamente l'Inter tiene testa ai viola. Lautaro (12), Thuram (14) e Pio Esposito (17, anche se in Serie B), la somma dà precisamente 43 gol come la Fiorentina. Se volessimo allargare ad un altro giocatore, con Bonny vs Gudmundsson, rimarrebbe sempre un pareggio, visti i 6 gol a testa dei due calciatori. Cosa vuol dire questo? In realtà poco, perché difficilmente Kean, Dzeko e Piccoli giocheranno tutti e tre insieme, ma è curioso notare come il reparto offensivo gigliato, sulla carta e ai blocchi di partenza, non abbia veramente nulla da invidiare agli altri.

I numeri delle altre — Napoli 38 gol, con Lukaku (14), Lucca e McTominay (12). Forse arriverà Hojlund per via dell'infortunio del belga, ma non migliora il dato, visto che ha segnato appena 4 reti in Premier con lo United.

Bologna 38 gol con Orsolini (15), Immobile (15) e Castro (8).

Atalanta 33 gol con Lookman (15), Krstovic (11) De Ketelaere (7). Retegui ha portato via i suoi 25 gol, dato che avrebbe permesso alla Dea di balzare in testa alla classifica.

Juventus 33 gol, con Vlahovic (10), il neo acquisto David (16) e Yildiz (7). I bianconeri potrebbero arrivare a quota 36 grazie ai 10 tra Ligue 1 e Serie A di Kolo Muani, per il ritorno del quale si sta trattando.

Milan 31 gol, con Pulisic (11), Gimenez (12 contando la prima parte di stagione al Feyenoord) e Leao (8), se arrivasse Boniface dal Bayer Leverkusen non cambierebbe nulla perché i gol del nigeriano in Bundesliga sono stati comunque 8.

Lazio 27 gol con Castellanos (10) , Zaccagni (8) e Dia (9)

Roma 26 gol con Dovbyk (12) Dybala (6) El Aynaoui (8).