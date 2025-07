Kean, Dodò e Mandragora strizzano l’occhio: un’estate di soli rinforzi?

Grandi emozioni e sostegno ieri al Viola Carpet, la serata di inaugurazione della Fiorentina, dove i tifosi hanno potuto salutare la squadra femminile, la primavera e la prima squadra maschile viola ( QUI LE MIGLIORI FOTO ). Tutto questo è avvenuto allo stadio Davide Astori, di fronte a delle gradinate sold out, che urlavano e intonavano cori per la squadra di Stefano Pioli . I 33 convocati dall'ex Milan si sono posizionati in mezzo al campo, e sette di loro sono stati chiamati dai presentatori per alcune domande: Dodò, Kean, Mandragora, Dzeko, De Gea, Ranieri e Gosens . Nonostante le urla e l'emozione, non sono passate inosservate le parole dei primi tre.

Un segnale di conferma

Dodo, Kean e Mandragora, i tre calciatori che fino ad adesso sono stati in dubbio. Tra clausole, contratti in scadenza e malumori, i tre hanno creato una certa apprensione tra i tifosi. Ma ieri è arrivato un segnale di speranza. Durante l'evento al Viola Park, i tre si sono lasciati andare a delle dichiarazioni positive per la prossima stagione. Il primo a parlare è stato Mandragora: "Lavoreremo per raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo. È il quarto anno che sono a Firenze ed è una cosa per cui mi batto molto. Cercheremo di raddoppiare l'entusiasmo visto stasera e cercheremo di portare a Firenze qualcosa di grande per noi e per voi". Ha proseguito poi Dodo: "Sono tornato ancora più carico dopo la vacanza pagata da Moise. Mi mancavano tutti i compagni, adesso ci aspetta una grande stagione". Ha concluso infine Kean: "La Fiorentina mi ha sempre aiutato, torno con una nuova motivazione per dare sempre il meglio". Parole che danno fiducia ai tifosi, parole che proiettano tutti e tre i giocatori verso un nuovo anno in maglia viola.