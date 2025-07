VN – Rinnovo Kean in vista! Tempistiche e il nuovo stipendio monstre del bomber

Per Kean si aprono le porte della permanenza a Firenze con cospicuo rinnovo di contratto

"Sono molto motivato per andare avanti, la Fiorentina mi ha sempre aiutato, adesso è bene tornare con nuova motivazione per aiutare la Fiorentina": così Moise Kean direttamente dall'evento Viola Carpet al Viola Park, che Violanews ha seguito in diretta. Parole che hanno aperto la porta alla permanenza a Firenze, e che hanno trovato riscontro nelle nostre verifiche.