Itakura-Fiorentina: cosa c’è di vero e l’indizio importante sul mercato in difesa

Vediamo, con l'aiuto delle statistiche, che tipo di giocatore è il giapponese e quindi che tipo di difensore cerca la Fiorentina per la sua terza linea

Federico Targetti Caporedattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 10:44)

Non è il classico pezzo "chi è", perché, almeno a quanto filtra dalla Germania, che è il paese dove attualmente gioca e ha giocato negli ultimi quattro anni tra Schalke 04 e Borussia Monchengladbach, Ko Itakura ha in testa solo e soltanto l'Ajax. E la trattativa con il BMG non sembra poi così complicata per gli olandesi, che già in passato si sono aggiudicati un difensore che anche la Fiorentina gradiva, ovvero Josip Sutalo nel 2023.

Quello che vogliamo sviluppare è il tipo di giocatore che è questo Itakura, perno della Nazionale giapponese in continua crescita e in passato cercato anche dal Napoli come eventuale sostituto di Kim Min-jae, per capire quale possa essere il profilo di difensore che cerca la Fiorentina. Perché se è vero, come affermano i colleghi tedeschi, che il club gigliato ha fatto un'offerta verbale per questo ragazzo, allora possiamo dedurre che le caratteristiche ricercate siano le sue.

Manca un difensore — Oggi Enzo Bucchioni ha abbracciato anche il tema della difesa nella sua disamina su quali acquisti manchino per puntare alla Champions League: "Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Mari e Viti. Più due giovanissimi come Kospo e Kouadio che mi piacciono molto, ma devono ancora fare un pezzo di percorso. In più in questo calcio vedo qualche difficoltà in Pablo Mari, ottimo giocatore di posizione più che di movimento. Forse è anche colpa della preparazione, ma un difensore in più, rapido e di personalità potrebbe far comodo". Ed è esattamente a queste caratteristiche che risponderebbe Itakura. Vediamo la sua ultima stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach in tutte le competizioni grazie a Sofascore.

Itakura, classe 1997, è un centrale-centrale: è destro di piede, ma a quattro può giocare sia sul centro-destra, sia sul centro-sinistra; cosa ancor più interessante, nella linea a tre in questi anni con i Fohlen ha occupato la zolla centrale. Un giocatore di questo genere permetterebbe di formare finalmente quella coppia con Pablo Marì che manca al reparto viola, dato che Kospo è sempre stato impiegato a sinistra (dove ci sono già Ranieri e Viti) e che a destra ci sarebbero Comuzzo e Pongracic, quest'ultimo per ora accentrato alla bisogna come nel caso di Nottingham. Dall'infografica qua sopra possiamo anche vedere come Itakura sia estremamente continuo, dote innata alla maggior parte dei giapponesi, e segni anche parecchio per essere un difensore: 4 reti in un reparto che ha recentemente visto Pongracic lamentare la sua scarsa concretezza in area avversaria sarebbero ossigeno. Un baluardo, un difensore moderno che possa inserirsi al centro della difesa e far funzionare al meglio il meccanismo di Pioli: questo ha visto la Fiorentina in Itakura, questo cerca la società viola nelle ultime settimane di mercato.