Certe notti la macchina è rotta
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Inter-Fiorentina vista alla maniera di Ligabue
esclusive
Inter-Fiorentina vista alla maniera di Ligabue
Inter-Fiorentina commentata parafrasando 'Certe notti' di Ligabue
E l'Inter ti porta dove vuole lei
Certe notti nemmen De Gea più non conta
E quell'islandese non la tocca mai
Certe notti Kean che la passa a Sommer
Sembra essersi perso con te
Queste notti han tutte quel vizio
Che tu in porta a tirare non ci arrivi mai
Certe notti fai un po' di pressing
Ma poi dopo un tempo ti spegni e vai giù
Quelle notti fra Fazzini e Fagioli
E nebbia in un gioco che non gira più
Certe notti c'hai una squadra ferita
Che neanche il tuo mister disinfetterà
Certe notti vuol star tutti chiusi
Aspettando quel gol che prima o poi arriverà
C'è chi in attacco è da solo
Queste notti qui
Che era dura far peggio, peggio di così
Contro il Lecce stai sveglia
O altrimenti sono guai
C'è bisogno di vincere, prima o poi
© RIPRODUZIONE RISERVATA