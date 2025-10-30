Inter-Fiorentina vista alla maniera di Ligabue

Viola News
Inter-Fiorentina commentata parafrasando 'Certe notti' di Ligabue
Lorenzo Mazzanti

Certe notti la macchina è rotta

E l'Inter ti porta dove vuole lei

Certe notti nemmen De Gea più non conta

E quell'islandese non la tocca mai

Certe notti Kean che la passa a Sommer

Sembra essersi perso con te

Queste notti han tutte quel vizio

Che tu in porta a tirare non ci arrivi mai

Certe notti fai un po' di pressing

Ma poi dopo un tempo ti spegni e vai giù

Quelle notti fra Fazzini e Fagioli

E nebbia in un gioco che non gira più

Certe notti c'hai una squadra ferita

Che neanche il tuo mister disinfetterà

Certe notti vuol star tutti chiusi

Aspettando quel gol che prima o poi arriverà

C'è chi in attacco è da solo

Queste notti qui

Che era dura far peggio, peggio di così

Contro il Lecce stai sveglia

O altrimenti sono guai

C'è bisogno di vincere, prima o poi

