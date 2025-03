Il mercato, le coppe e l’orgoglio: perché Italiano “se la prende” con Palladino

Le tre finali — La frecciata a Palladino (e a chi ha puntato su di lui) sulle coppe è chiarissima, non servono spiegazioni. Italiano rivendica ciò che nessuno può negare, ovvero le tre finali disputate nell'arco di due stagioni. E' qualcosa di assolutamente anomalo per un club come la Fiorentina, sebbene poi siano state perse tutte e tre. Chiaro che perdendole qualcosa viene offuscato, ma sono stati tre anni fantastici. Chiaro che l'allenatore è giudicato dai risultati, ma quel che mi hanno chiesto ho dato, anzi forse di più". C'è da dire che l'eliminazione patita dai viola quest'anno è viziata dal clima surreale ad appena tre giorni dal malore che ha colpito Edoardo Bove: qualche tempo fa Robin Gosens ha raccontato come sia stato difficile scendere in campo con quelle immagini ancora fresche nella testa. Mentre in Conference League la banda Palladino è ancora in corsa per provare a raggiungere la terza finale consecutiva: il 10 e il 17 aprile i quarti contro gli sloveni del Celje.

Mercati differenti e un cammino ondivago — Un raffronto preciso si può fare soltanto con entrambi i percorsi conclusi, ma ciò che salta all'occhio e che, probabilmente, infastidisce il tecnico di Ribera è il cambio netto di marcia impresso sul mercato dopo il suo addio. 11 acquisti estivi, altri 5 in inverno, la sessione che l'anno scorso aveva visto il naufragio del tentativo per Gudmundsson e il mancato arrivo di un esterno in più. Per questo, anche la statistica che vede Palladino sopra Italiano quanto a punti conquistati con la Fiorentina dopo 29 giornate, 48 contro 47, dovrebbe essere letta tenendo conto delle rose a disposizione e della discontinuità nel rendimento nell'arco dell'annata attuale.

L'orgoglio delle idee

Infine, c'è la proposta di gioco, il manifesto di ogni allenatore. E' rimasta nelle orecchie la frase di Palladino sulla difesa: "Quando sono arrivato mi avete chiesto di subire meno gol" (video in alto), ha detto all'inizio dell'anno solare. Italiano ha sempre schierato la difesa alta, e questo gli è costato diverse critiche da parte della frangia dei detrattori. In qualche maniera, la sensazione è che si sia voluto dare un taglio netto rispetto a tutto ciò che c'era prima, dunque il contrasto dato dall'orgoglio di un percorso che poteva entrare nella leggenda e non lo ha fatto per poco viene naturale. Senza chissà quali rancori verso la piazza: ricordiamo tutti le istantanee delle esultanze sotto la curva nei momenti più felici. Un gelo che però finisce per essere percepito anche dai tifosi, che attendono con il coltello tra i denti il weekend del 18 maggio, quando Italiano tornerà al Franchi per la prima volta da avversario. Non sarà certo accolto con indifferenza.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla FIORENTINA con semplici notifiche: iscriviti al canale WHATSAPP di VIOLANEWS!