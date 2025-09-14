Viola News
Il commento in rima: horror viola con naufragio finale

Il commento in rima di Fiorentina-Napoli. Il nostro 'poeta' la vede come un film horror
Lorenzo Mazzanti

Tornare a casa e vedersi cambiata la serratura

La prima al Franchi un horror che fa paura

Dzeko per l'occasione travestito da fantasma

Comuzzo e Fagioli sono fumo per l'asma

Gosens il film prova a guardarlo fino alla fine

La selva De Gea prova a illuminarla con piccole lucine

Mandragora sdrammatizza tutto con comicità

Kean si imbatte in Buongiorno come Narciso nella vanità

Con un Dodo' a tratti la viola è un Italia senza Armani

Al volante della mediana Sohm non usa le mani

Ranieri protagonista del momento di pace che non evita il peggio

Che sveglia Pioli però sudato dal sogno del pareggio

Viola spaventata fin dalla scena iniziale

Il ritorno nella sua Itaca un naufragio letale.

