La rima
Il commento in rima: horror viola con naufragio finale
Il commento in rima di Fiorentina-Napoli. Il nostro 'poeta' la vede come un film horror
La prima al Franchi un horror che fa paura
Dzeko per l'occasione travestito da fantasma
Comuzzo e Fagioli sono fumo per l'asma
Gosens il film prova a guardarlo fino alla fine
La selva De Gea prova a illuminarla con piccole lucine
Mandragora sdrammatizza tutto con comicità
Kean si imbatte in Buongiorno come Narciso nella vanità
Con un Dodo' a tratti la viola è un Italia senza Armani
Al volante della mediana Sohm non usa le mani
Ranieri protagonista del momento di pace che non evita il peggio
Che sveglia Pioli però sudato dal sogno del pareggio
Viola spaventata fin dalla scena iniziale
Il ritorno nella sua Itaca un naufragio letale.
