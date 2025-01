I 3 nuovi moschettieri viola. Come cambia il centrocampo con Folorunsho

Dove verrà utilizzato?

Nel calcio moderno i moduli sono sostanzialmente un numero, contano i compiti assegnati. Noi però proviamo a capire come Raffaele Palladino potrebbe utilizzare nel suo scacchiere tattico l'ex Verona. Proprio in Veneto Baroni lo ha sperimentato in qualsiasi posizione offensiva, seconda punta, trequartista di inserimento, mediano, largo a destra. Il suo arrivo potrebbe consentire a Palladino di passare ad un 4-3-2-1, dove lui sarebbe chiaramente la mezz'ala di inserimento, ma in grado di dare anche equilibrio con la sua aggressività fisica. Più difficile sarà vederlo in un 4-2-3-1 in posizione centrale, dato che sarebbero Beltran o Gudmundsson a doversi allargare. Infine c'è anche l'opzione con la difesa a 3, ripresa da Palladino, e che con l'arrivo possibile di Marì riprenderebbe quota. In quel caso potrebbe agire in un 3-5-2 o alzarsi e comporre un 3-4-2-1 molto gasperiniano. Palladino ha la sua nuova dinamo offensiva, per rianimare una Fiorentina che ha bisogno di energia.